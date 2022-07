Colombo esalta i tifosi del Milan: l’ha detto su Lecce-Inter!

Dopo le prime apparizioni in maglia giallorossa in amichevole, oggi è stato il giorno della presentazione ufficiale di Lorenzo Colombo al Lecce.

L’attaccante classe 2002 è arrivato dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, e si appresta a vivere la prima stagione in Serie A dopo aver giocato lo scorso anno in prestito alla Spal in Serie B.

Colombo Milan Lecce

Intervenuto in conferenza stampa, Colombo si è presentato ai nuovi tifosi e ha lanciato subito un messaggio all’Inter:

“La maglia numero 9? Ne stiamo parlando con Ceesay e ancora non abbiamo deciso. Volevo avere l’opportunità di giocarmi al meglio le opportunità, così da poter dimostrare che giocatore sono. Ci speravo molto in una chiamata dalla Serie A, ci tenevo molto a potermi esprimere in un palcoscenico simile e poterlo fare con il Lecce è un’occasione che non ho alcuna intenzione di sprecare. Inter? Potrei definire questa partita quasi come un derby per me. Per noi sarà fondamentale perché è l’inizio di un cammino in un campionato così importante. Spero di fare un favore ai milanisti ma soprattutto al Lecce“.