LIVE – Colonia-Milan, la cronaca del match

16′ – GOL DEL MILAN, Olivier Giroud porta in vantaggio i rossoneri. Bellissima ripartenza del Milan, un assist di tacco di Rebic mette Giroud davanti la porta che con un morbido pallonetto scavalca il portiere e deposita il pallone in porta

Il Milan si prepara a scendere in campo al “Rhein Energie Stadion”, dove affronterà il Colonia nell’amichevole valida per la per l’undicesima edizione della “Telekom Cup“.

La gara è visibile in diretta su Sportitalia.

Foto: Getty Colonia Milan live match

Stefano Pioli, rispetto alle indicazioni della vigilia, ha sorpreso tutti lasciando in panchina il nuovo acquisto Adli, che ben aveva figurato nella sgambata in allenamento. Adli partirà dalla panchina e troverà spazio a gara in corso, con i tifosi rossoneri che sono curiosi di vederlo all’opera.

Occasione dal primo minuto per Diaz nella trequarti, con Rebic e Messias esterni a supporto di Giroud. Mentre a centrocampo chance per Bakayoko (è in uscita dal Milan) insieme a Pobega.

In difesa occasione per Gabbia e Ballo-Touré, mentre tra i pali titolare Tatarusanu.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré; Bakayoko, Pobega; Messias, Brahim Díaz, Rebić; Giroud.

Allenatore: Pioli

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Schmitz, Hübers, Chabot, Pedersen; Ljubičić, Skhiri; Adamyan, Uth, Kainz; Modeste.

Allenatore: Baumgart

Manca poco al calcio d’inizio.