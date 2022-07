Colonia-Milan, sorpresa nella formazione: la decisione di Pioli

Tutto pronto per Colonia-Milan, amichevole valida per la per l’11^ edizione della “Telekom Cup“.

Il calcio d’inizio al “Rhein Energie Stadion” di Colonia è previsto alle 19:00. Nel frattempo, è ufficiale la formazione scelta da Stefano Pioli.

Foto: Getty Colonia Milan formazioni Pioli

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré; Bakayoko, Pobega; Messias, Brahim Díaz, Rebić; Giroud.

A disposizione: Mirante; Bartesaghi, Coubis, Stanga, Michelis; Adli, Brescianini, Gala, Robotti, Traoré; D. Maldini, Roback.

Allenatore: Pioli

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Schmitz, Hübers, Chabot, Pedersen; Ljubičić, Skhiri; Adamyan, Uth, Kainz; Modeste.

A disposizione: Horn; Arrey-Mbi, Martel, Hector, Kilian, Schindler, Ehizibue, Lemperle, Thielmann, Dietz, Maina, Schwirten, Olesen.

Allenatore: Baumgart

A sorpresa resta fuori dall’undici titolare Adli dopo la buona prova offerta nella precedente sgambata in allenamento. Il volto nuovo dei rossoneri si accomoderà inizialmente in panchina, salvo poi trovare spazio a partita in corso.

Partirà titolare Brahim Diaz sulla trequarti, chance anche per Bakayoko in mezzo insieme a Pobega.

In caso di parità al 90′, sono previsti i calci di rigore.

La partita è visibile su Sportitalia.