Confermata l’ultima amichevole del Milan: quando e contro chi si giocherà

Da poco il Milan ha ufficializzato quella che sarà l’ultima amichevole del precampionato rossonero. La squadra di Pioli affronterà il Vicenza, squadra militante in Lega Pro, allo Stadio Romeo Menti. Il match si terrà il 6 agosto 2022, fischio d’inizio ore 19.

Questo il comunicato:

“Dopo le trasferte europee di Colonia, Zalaegerszeg, Klagenfurt e Marsiglia, il pre-campionato del Milan si concluderà dentro i confini italiani. I rossoneri, infatti, scenderanno in campo sabato 6 agosto alle 19.00 allo stadio Menti per affrontare i padroni di casa del LR Vicenza, formazione che milita nel campionato di Serie C.

L’ultima amichevole tra Milan e Vicenza è stata giocata nel settembre 2020, quando i rossoneri si sono imposti sui campi del Centro Sportivo di Milanello con il risultato di 5-1. Nella memoria rossonera la sfida contro il Vicenza riporta a dolci ricordi: la trasferta al Menti del 25 aprile 1999, decisa dai gol di Bierhoff e Leonardo, risultò tappa fondamentale nella corsa al 16° Scudetto.

Le informazioni sui biglietti per Vicenza-Milan, ultima amichevole estiva prima dell’esordio rossonero in Serie A il prossimo 13 agosto alle 18.30 contro l’Udinese, verranno comunicate sui canali del Milan nei prossimi giorni.“