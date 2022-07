Consiglio di Bergomi a Dybala: “Dove giocherebbe meglio”

Beppe Bergomi, intervistato da La Nazione, ha voluto soffermarsi sul futuro, ancora incerto, di Paulo Dybala. Sono ancora diverse le squadre alla finestra, ma con l’avanzare del tempo la strada sta iniziando a delinearsi. Se all’inizio sembravano essere proprio Inter e Milan le due candidate numero uno a poter ingaggiare la Joya, ad oggi Roma e Napoli sono in vantaggio. La settimana che verrà sarà cruciale per definire il destino della sua carriera.

Queste le sue parole: “Nel calcio di oggi un classe ’93 come lui è difficile da piazzare a causa di commissioni e soldi di ingaggio, con un giovane invece è molto più semplice. Credo comunque che se la Roma vendesse Zaniolo, per come gioca Mourinho, la società giallorossa sarebbe il luogo ideale per Paulo. Vedo meno facile l’approdo all’Inter, ma non puoi levare un sogno ai tifosi che in questo momento ci sperano. Nel Milan potrebbe trovare gli spazi giusti anche se non credo sia in cima alla lista dei desideri della dirigenza al momento“.