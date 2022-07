Esclusiva SM – Milan, è fatta per l’arrivo del centrocampista classe 2005

Dopo una telenovela durata quasi un anno, adesso ci siamo. Hugo Cuenca è pronto a firmare con il Milan.

Il centrocampista paraguaiano classe 2005, considerato uno dei maggiori talenti emergenti, si trova in Italia già da diversi mesi e si è già allenato nelle giovanili rossonere. L’ufficialità del suo trasferimento, però, non è mai arrivata per ragioni burocratiche: Cuenca aspettava di ricevere la cittadinanza spagnola per essere tesserato.

Ora che tutti i problemi sono stati risolti, il giovane giocatore è pronto a vestire ufficialmente rossonero. Il suo agente è stato ieri a Casa Milan e, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nei prossimi giorni Cuenca firmerà il suo contratto e si aggregherà alla Primavera di mister Abate.

Prima di trovare l’accordo con il Milan, il paraguaiano era stato molto vicino al Barcellona. Lo stesso giocatore ha poi scelto i rossoneri, che già da tempo avevano l’accordo con il Deportivo Capiatà, club proprietario del cartellino, per un trasferimento a titolo definitivo per 500mila euro più il 10% sulla futura rivendita.