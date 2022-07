Dal Milan al Cosenza, è fatta: svelata la formula del trasferimento!

La giovane promessa rossonera Marco Nasti si appresta a lasciare il Milan per la prima volta direzione Serie B. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, si tratta però di un addio temporaneo, dato che lascerà i rossoneri con la formula del prestito secco.

Il giovane classe ’03 vestirà la prossima stagione la maglia del Cosenza Calcio, club che lo ha cercato e voluto fortemente nelle ultime settimane.

Nasti Milan Cosenza

L’operazione non è ancora stata ufficializzata dai due club ma ormai tutto è stato definito.

Marco Nasti sarà una pedina in più per il club calabrese. Il calciatore nasce come una seconda punta, ma nell’ultima stagione con la Primavera rossonera spesso ha giocato sia da trequartista che da punta centrale. La sua duttilità potrà certamente essere d’aiuto a Dionigi, tecnico del Cosenza.

Nell’ultima stagione Nasti ha collezionato 28 presenze, siglando ben 17 gol e fornendo anche 7 assist. Per lui sarà la prima volta lontano da Milanello, ma sono esperienze necessarie affinché possa crescere e maturare nel calcio che conta.