De Ketelaere al Milan, il curioso retroscena: c’entra Ibra!

Finalmente la conferma (ancora non ufficiale, ma ufficiosa) sembra essere arrivata: Charles De Ketelaere passerà al Milan. Il giovane attaccante belga, fortemente voluto dai rossoneri, è riuscito a fare pressione ai vertici del Club Bruges, dando finalmente l’accelerata decisiva alla trattativa.

Dietro allo step finale che ha chiuso una telenovela di mercato durata per diverse settimane, ci sarebbe anche un curioso retroscena. Il protagonista? Zlatan Ibrahimovic.

Gianluca Di Marzio, sul suo sito, ha raccontato questo particolare avvenimento:

“A confermare l’affare in chiusura, c’è anche un simpatico retroscena: Tom de Mul, agente di Charles De Ketelaere ed ex compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic all’Ajax, si è rimesso in contatto con lo svedese tramite amici in comune per ‘raccomandargli’ di prendere il ragazzo sotto la sua ala protettiva, in modo da agevolarne anche l’inserimento al Milan”.