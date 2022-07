Sei qui: Home » News » Dall’Inghilterra spaventano il Milan: un club di Premier League in vantaggio per De Ketelaere

Dopo i rinnovi dei contratti dei dirigenti fondamentali come Maldini e Massara, il Milan può finalmente concentrarsi sul calciomercato. Le varie trattative impostate nelle scorse settimane possono finalmente riprendere, con l’intenzione di consegnare a Stefano Pioli il prima possibile la squadra più completa possibile.

Tra gli obiettivo per rafforzare la trequarti c’è sicuramente Charles De Ketelaere, talento belga del Bruges. Il Milan si era portato decisamente avanti con la trattativa, che però ha subìto una brusca frenata a causa del rallentamento del rinnovo dei contratti dei due dirigenti responsabili dell’area tecnica. Ciò ha permesso l’inserimento di altri club, tra cui il Leicester.

FOTO: Getty – De Ketelaere Bruges

Secondo quanto riportato da 90min, pare che le Foxes abbiano approfittato del momento di impasse del Milan e si siano portati in vantaggio per l’acquisto di De Ketelaere. Il talento classe 2001 fa gola sicuramente a tante società in Europa e un’esperienza in Premier League sicuramente è da considerare attraente. I rossoneri, dal canto loro, possono mettere sul piatto la storicità del club e soprattutto la possibilità di giocare la prossima Champions League.

Andrà comunque trovato un accordo col Bruges, che per cedere il giocatore oggi chiede una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro. Un investimento importante su quello che però viene indicato, dai massimi esperti di calcio, come uno dei migliori talenti al mondo.