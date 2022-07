De Ketelaere, la famiglia è stata a Milano: svelato il motivo

Ore decisive per l’affare De Ketelaere. Come riportato in mattinata dalla Gazzetta dello Sport, il Milan non andrà oltre le prossime 48 ore per chiudere l’affare, altrimenti Maldini e Massara vireranno su altri obiettivi.

Il piano B della dirigenza è Ziyech, ma si farà di tutto per provare a chiudere l’operazione con il Brugge. L’offerta attuale è di 30 milioni più 2 di bonus, il club belga ne chiedeva 37 ma potrebbe venire incontro alla proposta rossonera.

De Ketelaere Famiglia Milano

Come riportato da Gianluca di Marzio sul Corriere della Sera, l’agente del giocatore e la famiglia stessa sta spingendo per la cessione. La madre del calciatore sarebbe inoltre già stata a Milano per cercare casa al figlio, con la speranza di trasferirsi in Italia il prima possibile.

Il calciatore da tempo ha sposato il progetto Milan, ma nonostante ciò la trattativa non è ancora decollata verso un’attesissima fumata bianca. La alte richieste del Brugge e un mancato rilancio del Milan hanno reso l’operazione in stato di stallo totale: le prossime ore saranno cruciali.