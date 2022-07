Si chiude la prossima settimana per 30 milioni: arriva il nuovo acquisto del Milan!

Sembra ormai sempre più vicina la fumata bianca per l’arrivo di De Ketelaere al Milan. Le parti sono costantemente in contatto per cercare di limare gli ultimi dettagli e raggiungere l’accordo totale tra il Club Brugge ed il club rossonero.

Salvo colpi di scena, sarà dunque De Ketelaere il primo importante colpo del nuovo Milan targato Cardinale. Il belga classe 2001 è stato individuato da Maldini e Massara come profilo ideale sulla trequarti per talento, qualità, ed età.

De Ketelaere Milan

Intervenuto a Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha annunciato importanti novità nella trattativa:

“È stata una giornata positiva sul fronte De Ketelaere per il Milan. Ci sono stati contatti attraverso gli agenti che stanno provando a limare le ultime distanze tra Milan e Bruges. Si dovrebbe chiudere intorno a 30 milioni più alcuni bonus. La fiducia aumenta e l’idea del club è di provare a chiudere per l’inizio della prossima settimana in modo poi da far fare al giocatore le visite mediche per metterlo a disposizione dell’allenatore”.