De Ketelaere si avvicina al Milan: è appena arrivata la notizia

Appena terminato l’incontro di Paolo Maldini e Ricky Massara con il Club Brugge. Si è parlato di Charles De Ketelaere e Noah Mbamba. Se per quest’ultimo c’è soltanto una ipotesi, il trequartista belga è davvero vicino al Milan.

L’incontro è terminato con un nulla di fatto, nessun accordo trovato, nonostante la trattativa vada avanti da più di un mese. Il Club Brugge continua a fare resistenza e a non venire incontro alle proposte del club rossonero.

De Ketelaere Milan

Paolo Maldini non ha molta voglia di aspettare. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni la trattativa andrà avanti, ma se non si chiuderà a breve, il Milan virerà su altri obiettivi. Un affare che, se saltasse, probabimente farebbe infuriare i tifosi.

Il motivo è semplice: c’era una vera e propria occasione di mercato. Stiamo parlando di Paulo Dybala, che era seguito anche dal Milan, ma che Maldini e Massara hanno definito “il piano B a De Ketelaere“. Insomma, far saltare l’accordo per il trequartista belga sarebbe un vero e proprio fallimento per il mercato dei rossoneri.

Vittorio Assenza