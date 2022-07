De Ketelaere al Milan, è solo una questione di tempo: quando si chiude

“De Ketelaere-Milan, ci siamo“, titola la prima pagina della Gazzetta dello Sport. La telenovela infinita sembra essere sempre più vicina al termine, con l’ormai imminente ‘lieto fine‘ e il belga che dovrebbe vestire la maglia rossonera.

Nelle prossime 48 ore è attesa la fumata bianca, è solo una questione di bonus, come riportato anche dal Corriere della Sera. Ciò che manca è appunto il ‘sì’ definitivo da parte del Club Brugge, che vorrebbe aumentare la parte fissa. L’accordo è sui 35 milioni totali, ma come detto in precedenza, il club belga vorrebbe diminuire la parte variabile.

De Ketelaere Milan

I tifosi rossoneri si preparano ad accogliere, quindi, il nuovo trequartista. Le parole del vecchio allenatore di De Ketelaere hanno infuocato gli animi dei tifosi.

Infatti, il tecnico ha dichiarato che uno come De Ketelaere nasce una volta ogni cento anni. Parole al miele per il talento belga, che dovrà comunque dimostrare di essere pronto per un salto di qualità non indifferente, in un campionato parecchio difficile come la Serie A.

Vittorio Assenza