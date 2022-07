De Ketelaere più vicino al Milan? L’indizio arriva dal Brugge

Charles De Ketelaere si avvicina sempre di più al Milan. La telenovela che sta coinvolgendo l’estate dei tifosi rossoneri sembra essere sempre più vicina al termine.

Il trequartista belga, infatti, non è stato impiegato nella finale di Supercoppa tra il Club Brugge e il Gent, che ha visto i nerazzurri imporsi per 1-0 grazie al gol dell’ex Bologna, Andreas Skov Olsen, servito da un assist di Noa Lang, anch’esso obiettivo dei rossoneri.

Inoltre, durante i festeggiamenti nel post gara, De Ketelaere si è rivolto alla curva con un megafono, lanciando dei cori. Una scena che sa parecchio di addio.

De Ketelaere Milan

Numerosi tifosi milanisti, si erano connessi per vedere in azione il gioiellino belga, che alla fine non ha visto il campo. Una notizia che avvicina ancor di più De Ketelaere al Milan. Sembra ormai questione di tempo, con Paolo Maldini che aveva deciso di aspettare proprio la gara di Supercoppa prima di chiudere.

L’offerta preparata dai rossoneri, dovrebbe essere di circa 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Il Club Brugge aveva rilanciato la precedente proposta rossonera chiedendo 37 milioni di euro con una percentuale sulla rivendita. Ballano, quindi, pochissimi milioni, la trattativa potrebbe ritenersi chiusa a breve.

Vittorio Assenza