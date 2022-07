Sei qui: Home » News » De Ketelaere-Milan, cosa manca per l’accordo: quando si può chiudere

Ormai non è più una novità: De Ketelaere aspetta solo il Milan. Dopo l’incontro con Maldini e Massara, le possibilità di vederlo vestire la maglia rossonera nella prossima stagione sono aumentate.

Il pressing del Milan sta dando i suoi frutti ma l’intesa con il Brugge ancora non c’è. Come riportato da Sport Mediaset, per raggiungere un accordo ballano circa tre milioni. Il Milan ne offre 32, il Brugge ne chiede 37 ma si potrà chiudere a 35.

Ora bisognerà capire se arriverà o meno questo ulteriore sforzo da parte del Milan. La volontà di portarlo a Milano fa pensare che verrà fatto un ulteriore sforzo, ma i rossoneri non possono permettersi di attendere troppo.

DeKetelaere Milan Brugge

Domenica prossima infatti inizierà la Pro League, il campionato belga. Il Milan non vuole che il giocatore giochi la prima di campionato, per questo nelle ultime ore si stanno accelerando le cose.

L’obiettivo è quello di chiudere entro il weekend. Se il Milan dovesse rilanciare offrendo quei 3 milioni, l’operazione andrà spedita verso la fumata bianca. De Ketelaere è pronto per fare il definitivo salto di qualità.