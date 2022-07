De Ketelaere, parla il tecnico del Brugge: “Se partirà? Vediamo cosa succede”

Dopo la panchina nella Supercoppa del Belgio tra il Club Brugge e il Gent, e i saluti ai tifosi col megafono a fine gara che sapevano tanto di addio, Charles De Ketelaere sembra essere ad un passo dal Milan.

Una telenovela lunga un’intera estate, che si accinge finalmente ad arrivare ai titoli di coda. Con i rossoneri più che mai pronti ad abbracciare il proprio sogno di mercato.

De Ketelaere Milan Bruges

Dopo la vittoria in Supercoppa, su questa trattativa ha parlato anche l’allenatore del Brugge – Carl Hoefkens. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico si è espresso così sul suo giocatore:

“De Ketelaere? Non posso lamentarmi della sua mentalità in allenamento, era pronto per giocare e volevo portarlo con noi ma devo fare delle scelte. Se partirà? Vediamo cosa succede…”

Nel frattempo, a Casa Milan si attende la risposta dal Belgio dopo il rilancio a 30 milioni di euro più bonus. Cifra che si avvicina molto ai 37 milioni offerti dal Leeds e che dovrebbe soddisfare il Brugge.

Thomas Raiteri