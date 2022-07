De Ketelaere-Milan, Maldini ha un piano: pronte due contropartite

Pioli vede De Ketelaere come trequartista ideale, la dirigenza vuole accontentarlo. La prima proposta del Milan è stata di 20 milioni di euro più bonus, ma secondo Tuttosport i rossoneri sarebbero pronti a rilanciare l’offerta.

La concorrenza sul belga è rappresentata dal Leeds, il club inglese ha offerto 30 milioni più 7 di bonus. Maldini è disposto a pareggiare la parte fissa, aggiungendo delle contropartite ritenute interessanti.

Charles De Ketelaere (Photo via Getty Images)

I nomi favoriti sono due: il portiere Andreas Jungdal e l’esterno offensivo Emil Roback. Entrambi sono giocatori della primavera rossonera e nelle ultime sessioni di mercato hanno ricevuto diverse proposte, dall’Italia e dall’estero.

La dirigenza deve muoversi in fretta per cercare di evitare un Botman-bis, scongiurando l’eventuale inserimento di club di Premier League. De Ketelaere è un nome molto apprezzato a Casa Milan, lui vuole giocare la Champions League e questo può far scattare la scintilla.

Il rilancio del Milan è atteso nei prossimi giorni e c’è la ferma volontà di fare breccia nel muro del Bruges.