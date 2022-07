De Ketelaere-Milan, trattativa in stand-by: pronta la soluzione alternativa

Maldini e Massara sono al lavoro per piazzare il doppio colpo per il Milan, ovvero Hakim Ziyech e Charles De Ketelaere. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il marocchino ha chiesto al Chelsea di poter lasciare il club londinese per approdare in Serie A, sponda Milano rossonera.

Il messaggio arriva al momento giusto, però vanno fatti quadrare molti aspetti, a cominciare dallo stipendio del 29enne, superiore ai 5 milioni di euro. Il Milan punta a rispettare un tetto di 4,5 milioni a stagione. Dipenderà molto dalla formula perché in caso di prestito secco non si potrà avvalersi del Decreto Crescita, altrimenti sarebbe più facile ottenere uno sconto. Ziyech ha manifestato la volontà di venire al Milan. Stesso discorso per Charles De Ketelaere, che il Diavolo considera un gioiello da prendere assolutamente, tanto da mettere sul piatto almeno 30 milioni di euro per il suo acquisto. Il Milan si augura che basti per convincere il Club Brugge e superare la concorrenza di Leeds e Southampton, con quest’ultimi che propongono al belga un super ingaggio.

Thomas Treccani