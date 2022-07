“De Ketelaere o Ziyech al Milan? Ne arriverà solo uno”: l’annuncio in diretta!

Sono giorni intensi per il Milan sul mercato. Nei prossimi giorni il club rossonero cercherà di chiudere il primo grande colpo in entrata (almeno dal punto di vista dell’investimento economico), e cioè Charles De Ketelaere del Club Brugge.

Intervenuto a Sky Sport 24, l’esperto di calciomercato Luca Marchetti è tornato a parlare della trattativa per il giovane belga, il cui arrivo escluderebbe quello di Ziyech. Secondo il giornalista, infatti, Maldini e Massara sarebbero intenzionati a fare soltanto un’operazione in quella zona di campo:

De Ketelaere Milan Ziyech

“De Ketelaere è l’obiettivo su cui il Milan al momento si è focalizzato. Oggi Hakim Ziyech, pur essendo un giocatore reputato molto importante dalla società rossonera, in questo momento tra le trattative che il club sta conducendo è stato messo un po’ da parte. Il Milan prenderà un solo giocatore in quella zona di campo: se dovesse chiudere per De Ketelaere, arriverà solo lui, che rispetta in pieno la linea del club per il mercato: talento, giovane età, rivendibilità, e ambizione”.