De Ketelaere sempre più vicino al Milan: arriva l’indizio dal Bruges

Come rivelato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, nonostante voglia investire denaro sul giovane attaccante Charles De Ketelaere, il Milan non ha intenzione di aspettare ancora per molto la decisione del Club Bruges.

Il giocatore, come noto, ha già deciso di voler sposare la causa rossonera, ma il club continua a temporeggiare sulle cifre dell’operazione, da cui vorrebbe ricavare almeno 35 milioni di euro, contro i 28 milioni più 3 di bonus proposti dal Diavolo.

Nella corsa al ventunenne si è inserito da tempo anche il Leeds, che ha avanzato un’offerta da 37 milioni, ma nella giornata di domani Maldini e Massara voleranno in Belgio per cercare di chiudere l’affare.

De Ketelaere Milan Calciomercato

LE ULTIME

Intanto la società belga si porta avanti, perché è già alla ricerca di un sostituto di De Ketelaere.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Het Nieuwsblad, infatti, il Club Bruges avrebbe messo nel mirino Luis Vazquez del Boca Juniors e Rasmus Höjlund, che milita nello Sturm Graz da gennaio.

Tuttavia, per l’argentino si chiede una cifra non inferiore ai 10 milioni di euro, mentre il danese difficilmente lascerebbe il club dopo solo pochi mesi.

La sensazione è che nelle prossime ore possano esserci novità a riguardo, con il Milan che potrebbe vedere la trattativa andare in porto o, piuttosto, dover cambiare i propri piani.

Gabriella Ricci