Dove vedere Colonia-Milan, in TV o Streaming: tutte le soluzioni

DOVE VEDERE COLONIA-MILAN – Dopo il leggero test contro il Lemine Almenno, il Milan si appresta ad affrontare la prima vera amichevole di questo precampionato. Sabato 16 luglio la squadra di Pioli sarà in Germania per affrontare il Colonia, squadra militante in Bundesliga. La partita sarà valida per l’undicesima edizione della Telekom Cup. Lo stadio della partita sarà proprio quello di proprietà del Colonia, il RheinEnergieStadion; fischio d’inizio per le ore 19.

Milan Colonia Tv

DOVE VEDERE COLONIA-MILAN?

Per assistere alla partita non sarà necessario alcun abbonamento a Sky o Dazn. Infatti il match verrà trasmesso in chiaro da Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. In alternativa si potrà veder anche in streaming tramite l’applicazione di Sportitalia valida sia per Android che per IOS, oppure online sul sito stesso della piattaforma.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per il Colonia invece questo non sarà il primo vero test stagionale, dato che a breve dovrà disputare il preliminare di Conference League.

Come solito fare in questi tipi di incontri, i due allenatori nel corso della partita faranno moltissime sostituzioni affinché buona parte dei giocatori a disposizione possa mettere minuti nelle gambe.

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Ehizibue, Kilian, Hübers, Hector; Özcan, Skhiri; Ljubicic, Uth, Kainz; Modeste. All. Steffen

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Gabbia, Kjaer, Ballo-Touré; Bakayoko, Pobega; Saelemaekers, Brahim Díaz, Adli; Giroud. All. Pioli

Giroud, rimasto fuori nel test contro il Lemine Almenno per un permesso personale programmato da tempo, è pronto a riprendersi il posto da titolare nell’attacco rossonero. L’unico assente certo è Simon Kjaer: il difensore danese, già assente nel primo test, sta proseguendo il suo percorso di recupero dopo il grave infortunio al ginocchio.

COLONIA: INFORMAZIONI GENERALI

Il Colonia ha concluso la scorsa stagione nella parte sinistra della classifica. Dopo 34 giornate l’anno scorso, i tedeschi hanno infatti concluso al settimo posto, con 52 punti conquistati sul campo. In questo modo, il Colonia si è guadagnato la possibilità di giocarsi i preliminari di Conference League ad inizio agosto. Anche per questo, i tedeschi sono leggermente più avanti nella preparazione a livello di tempistiche rispetto alla squadra di Pioli: il Colonia ha infatti già disputato tre gare prima di questa, ottenendo due vittorie ed un pareggio.