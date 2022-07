“Due giovani del Milan più forti di lui”, che bordata a Renato Sanches! (FOTO)

Continua ormai da diverse settimane il tira e molla tra il Milan e Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, attualmente in forza al Lille, sembrava ad un passo dai rossoneri, ma l’inserimento del ricco Paris Saint-Germain ha complicato, e non poco, l’affare.

In questo momento la trattativa vive una fase di stallo, con Maldini e Massara che sperano ancora di poter arrivare al talento classe 1997, individuato come profilo ideale per sostituire il partente Franck Kessié, fresco di firma con il Barcellona.

Non tutti, però, sono convinti della forza e dell’utilità dell’ex Bayern Monaco in un organico come quello del Milan. Il giornalista Fabio Ravezzani, infatti, attraverso un post su Twitter, ha spiegato il suo punto di vista in merito alla trattativa. Questo il suo tweet:

Ravezzani, calciomercato Milan, Renato Sanches

“Non so, a me sembra che se il Milan perdesse Sanches non sarebbe un dramma. Trovo molto più affascinanti in prospettiva i profili di Pobega e Adli”.

Bocciatura pesante, dunque, per il centrocampista, il cui futuro dovrebbe comunque decidersi nel corso delle prossime settimane.