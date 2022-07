Sei qui: Home » News » “Dybala-Inter in stand-by, può diventare un’idea per il Milan”: la rivelazione del giornalista

Paulo Dybala è uno degli svincolati di lusso della Serie A.

L’ex Juve sembrava vicinissimo all’Inter, ma i nerazzurri devono prima effettuare delle cessioni (Sanchez, Vidal e uno tra Correa e Dzeko), bloccando così la trattativa.

Foto: Getty Dybala Inter Milan Calciomercato

Il Milan pur avendo altre priorità per il reparto offensivo (De Ketelaere e Ziyech), monitora attentamente la situazione dell’argentino, che può tramutarsi in un’occasione di mercato da cogliere.

Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha dato un aggiornamento sul futuro della Joya.

LE DICHIARAZIONI

“L’Inter ha messo Dybala in stand-by al momento. Non ci sono sviluppi concreti in Italia, ma può diventare un’idea per Milan e Roma se non dovessero concretizzarsi diversi colpi. Poi ci sono squadre in Inghilterra che si sono informate sull’ingaggio dell’argentino: resta da capire la situazione del Manchester United, che è alle prese con il caso Cristiano Ronaldo”.

Nelle prossime settimane si capirà quale sarà il futuro di Paulo Dybala, con i rossoneri spettatori interessati.