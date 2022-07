Di Marzio: “Dybala al Milan? I rossoneri hanno sempre avuto una priorità!”

Fin da quando Dybala non ha rinnovato con la Juventus, diverse squadre italiane si sono interessate al giocatore. Con l’Inter, infatti, sembrava tutto fatto anche se poi i nerazzurri hanno virato su Romelu Lukaku e, non avendo un altro slot libero, hanno congelato la trattativa. Napoli e Roma, quindi, come ha riportato Gianluca Di Marzio, si sono avvicinate sempre di più alla Joya e, alla fine, nella notte è arrivato il sì definitivo dell’argentino ai giallorossi. Riguardo Dybala, però, Di Marzio a Radio 24 ha voluto chiarire la posizione del Milan.

GETTY – Dybala Roma di marzio