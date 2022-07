Dybala al Milan si può fare? Come stanno davvero le cose

Non è una novità che il Milan voglia tentare un colpo sulla trequarti. Le prestazioni di Brahim Diaz non sono state del tutto convincenti. Lo spagnolo, infatti, dopo un inizio di campionato spumeggiante, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco causa coronavirus. Al rientro in campo, non è riuscito più ad incidere come prima.

Il trequartista spagnolo, nonostante ciò, non farà rientro al Real Madrid ma resterà in rossonero come pattuito la scorsa estate, rispettando il prestito biennale. Nel frattempo, i nomi accostati al Milan non sono affatto mancati.

Dybala AC Milan

Come ormai noto, la prima scelta di Paolo Maldini è Charles De Ketelaere del Club Brugge. Il direttore tecnico rossonero è rimasto stregato dal 21enne belga e vorrebbe portarlo assolutamente in rossonero.

Paulo Dybala, invece, seppure in termini di convenienza sia oggettivamente meglio, è il piano b di Maldini e Massara. Come riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, infatti, la strada che porterebbe l’argentino in rossonero è fredda e l’ultimo contatto avuto con l’entourage del giocatore risulta una ventina di giorni fa da parte di Giorgio Furlani, in corsa per il post Gazidis.

Vittorio Assenza