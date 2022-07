Il Milan prepara l’assalto a Dybala, possibile a determinate condizioni!

Dopo i rinnovi di Maldini e Massara può finalmente iniziare il mercato del Milan. Uno dei ruoli in cui c’è la necessità di puntellare la squadra è la trequarti, ai rossoneri serve un vero numero 10 per dare fantasia là davanti. Secondo La Gazzetta dello Sport nella lista della dirigenza c’è un nome davanti agli altri.

In cima c’è Paulo Dybala. Attorno a lui c’è la corte dell’Inter, scattata fin dal primo momento dopo la rottura con la Juve. Paulo ha ricambiato l’interesse e da aprile ad oggi ci sono stati incontri ed uscite allo scoperto, con anche un’offerta ufficiale. 5 milioni a stagione più bonus per la Joya, ma l’Inter deve prima liberare lo spazio per lui.

Paulo Dybala (Photo via Getty Images)

In questo momento la pista che per Dybala sembrava più concreta si è raffreddata e potrebbe sfumare, qui il Milan può tentare il suo inserimento. Per vedere Paulo in rossonero però devono allinearsi diversi punti, a partire dal lato economico. L’argentino dovrebbe, prima di tutto, abbassare le sue pretese anche rispetto ai 6 milioni offerti dall’Inter.

Il secondo punto riguarda la compatibilità con la squadra di Pioli. Se Maldini e Massara saranno convinti che l’alchimia possa funzionare, allora si passerà all’azione. Dybala vuole giocare il Mondiale, per farlo ha bisogno di una squadra con cui ripartire, il Milan può esserlo ma solo alle condizioni elencate prima.