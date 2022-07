È durata solo 5 ore, licenziato il calciatore appena acquistato

Il mondo del calciomercato è particolare, si sa, ma difficilmente succedono cose come quella avvenuta qualche giorno fa in Spagna.

Il Real Saragozza, club militante nella Segunda Division, era pronto ad accogliere in squadra un nuovo acquisto, il portiere classe ’97 Gaizka Campos, in arrivo dal Celta Vigo B.

L’affare era concluso. Il Club spagnolo aveva già ufficializzato la trattativa, postando sui social le firme del calciatore con i dirigenti. All’improvviso però, dopo solo 5 ore, un incredibile dietrofront: con un comunicato, il Saragozza afferma di aver licenziato il calciatore appena acquistato. Il motivo ha dell’incredibile.

Gaizka Campos Saragozza

Scavando negli archivi infatti il Club ha notato un particolare tweet fatto dallo stesso calciatore nel lontano 2013.

In occasione della sconfitta contro l’Atletico Bilbao alla 36esima giornata di Liga, pagata con la retrocessione, Gaizka Campos decise di infierire ulteriormente sulla situazione, affermando: “Provo disgusto per il Saragozza, questo gol mi ha sollevato“.

Una volta accortisi del misfatto, il Real Saragozza è immediatamente tornato sui suoi passi, decidendo di non voler ingaggiare più il portiere. Questo il comunicato:

"Dopo un'approfondita riflessione questo pomeriggio il Real Saragozza ha preso la difficile decisione di non ingaggiare Gaizka Campos. Questa decisione non è stata facile, ma uno dei pilastri fondamentali di questa istituzione è il rispetto per la nostra storia e per i nostri tifosi. Abbiamo la responsabilità di essere fedeli a questa massima. Il club capisce che il post del portiere sui social nel 2013 è stato un errore adolescenziale che non riflette la persona e il professionista che è. Tuttavia, capiamo anche che la pressione che una circostanza come questa comporta gli avrebbe creato difficoltà nel crescere come calciatore all'interno del club. Nonostante questa sfortunata situazione, dal Real Saragozza vogliamo augurare a Gaizka il meglio per le sue future sfide professionali".