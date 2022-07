Ultimissima di calciomercato: Fabregas giocherà in Serie B

Il calciomercato propone sempre strade incredibili e anche quest’anno non delude. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione “Calciomercato L’Originale” su Sky Sport, Cesc Fabregas è vicinissimo al Como, squadra che milita in Serie B.

Il centrocampista ex di Barcellona e Arsenal vestirà la maglia del Como. Un colpo completamente a sorpresa che nessuno si aspettava, convinto anche da Dennis Wise, direttore sportivo del club lombardo che come Cesc vanta un passato al Chelsea.

FOTO: Getty – Fabregas

L’accordo è a un passo, con Fabregas pronto a firmare un biennale con il Como. Il calciatore, ricordiamo, era svincolato dopo aver vestito la maglia del Monaco nell’ultima stagione, collezionando soltanto 6 presenze mettendo a referto un assist.

Un acquisto davvero speciale per la cadetteria che mette sotto i riflettori la formazione allenata da Giacomo Gattuso. A Como già si sogna anche qualcosa di importante e perché no, anche la promozione al prossimo campionato di Serie A. Con campioni come Fabregas in squadra nulla è precluso.