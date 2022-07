Festa scudetto Milan, arriva la decisione: sanzionati quattro rossoneri!

Giocatori, staff e sostenitori del Milan, dopo il triplice fischio del direttore di gara Doveri al Mapei Stadium, si sono lasciati andare ad una festa durata diversi giorni per la vittoria dello Scudetto. Un momento che i rossoneri attendevano da circa 11 anni.

Non tutto, però, è andato per il verso giusto. Il giorno dopo della vittoria del Milan, i rossoneri hanno fatto, come di consueto, il giro di Milano con il pullman scoperto. Il bus è stato seguito da più di un milione di persone, che intonavano cori insieme ai protagonisti del campo di gioco.

Scudetto Milan Multa

Il problema, è sorto quando qualche giocatore del Milan ha esibito degli striscioni troppo pesanti, violando l’art.4, comma 1, del codice di giustizia sportiva. Difatti, sono letteralmente piovute multe in casa Milan.

5 mila euro di multa a Rade Krunic, 4 mila euro, invece, a Mike Maignan, Sandro Tonali e Theo Hernandez. Per una questione di responsabilità oggettiva, anche il Milan stesso è stato multato con una sanzione di 12 mila euro.

Vittorio Assenza