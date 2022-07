Futuro De Ketelaere, il Milan fissa la deadline: la strategia

La sconfitta di ieri contro lo ZTE ha evidenziato alcuni problemi sulla trequarti rossonera. Brahim Diaz è apparso sulla stessa lunghezza d’onda della scorsa stagione mentre Rebic e Messias sono stati meno lucidi rispetto alla partita contro il Colonia. Adli invece ha aggiunto grande qualità al Milan, tra cui l’assist per il gol di Krunic.

Una cosa è certa: il Milan ha bisogno di un uomo in più in quella zona. Allo stesso tempo, Maldini e Massara non hanno alcuna intenzione di andare per le lunghe. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto a fare l’affondo decisivo per De Ketelaere.

De Ketelaere Milan Deadline

Il Milan vuole chiudere l’operazione tra lunedì e martedì. Se non dovesse arrivare la fumata bianca con il Brugge, allora si passerà al piano B: Hakim Ziyech.

Il Milan è stufo di aspettare. L’offerta attuale è di 30 milioni più 2 di bonus, il Brugge ne chiedeva 37 ma potrebbe venire incontro alla proposta rossonera.

Per Maldini e Massara De Ketelaere è l’uomo giusto, sia per caratteristiche tecniche che per quelle fisiche. Oltre alla finalizzazione, il belga è anche un ottimo assist-man e sa legare bene il gioco tra centrocampo e attacco.