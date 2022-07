Futuro Leao, il Milan non vuole perderlo e prepara un un nuovo ingaggio: la cifra!

Il Milan è a lavoro per preparare la nuova stagione e la dirigenza, invece, studia le prossime mosse di mercato, in modo tale da consegnare a mister Pioli una rosa sempre più competitiva.

Nel frattempo, però, i rossoneri monitorano anche la situazione legata a Rafael Leao, desiderio di alcune big europee.

Il portoghese è tornato ieri a Milanello, ma il rinnovo del giocatore con il club di via Aldo Rossi tarda ad arrivare, nonostante la volontà comune sia quella di andare avanti insieme.

Getty Images, Rafael Leao

Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, per ora, però, non sono arrivate vere e proprie offerte per l’attaccante, da parte di altre squadre. Il Milan non vuole assolutamente perderlo, ma per convincerlo a firmare il rinnovo servirà uno sforzo economico in più, uno sforzo che i rossoneri sono pronti a fare.

La prima proposta da 4,5 milioni di euro a stagione non è bastata, ma adesso c’è l’intenzione di alzare l’offerta fino a 6 milioni netti a stagione. Questa è la dimostrazione che il Milan vuole a tutti i costi tenersi stretto il giocatore.

C’è ottimismo, ma ora tutto passa nelle mani di Leao, che dovrà confermare la sua voglia di restare in rossonero e, quindi, mettere una firma sul nuovo contratto.