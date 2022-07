Giovanni Galli esalta l’acquisto del Milan: quanti gol segnerà Origi in Serie A!

È stata pubblicata ieri, dopo quelle diffuse in occasione della presentazione ufficiale, la prima foto di Divock Origi durante l’allenamento a Milanello.

Approdato da poco in rossonero, in questi primi giorni di ritiro pre stagionale, l’attaccante belga sta svolgendo un lavoro differenziato per recuperare dall’infortunio muscolare che lo ha costretto allo stop nel finale di stagione con il Liverpool.

IL COMMENTO

Mentre il Milan continua a muoversi sul mercato per piazzare nuovi colpi, l’ex calciatore Giovanni Galli ha voluto commentare personalmente questo acquisto dei rossoneri, facendo una particolare previsione sul numero di reti che il giocatore metterà a segno.

Origi Milan Calciomercato

Queste le dichiarazioni rilasciate ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, “Origi è un giocatore importante, che al Liverpool ha fatto bene ogni volta che è stato chiamato in causa, tanto in Premier quanto in Champions. Spesso valutiamo i giocatori solo secondo le caratteristiche fisiche e tecniche, dimenticando la cultura calcistica“.

“Tra nazionale e Liverpool – ha aggiunto – Origi ha sviluppato grandi conoscenze, e secondo me per questo farà meglio in Serie A che in Premier. Scommetto che arriverà a quota 20 gol“.

Gabriella Ricci