Calciomercato Milan, avviati i contatti per il rinnovo di un rossonero

Non solo Leao e Bennacer. Il Milan continua a lavorare ai rinnovi di diversi giocatori, e tra questi ci sarebbe anche Olivier Giroud.

L’attaccante francese, alla prima stagione in rossonero, è stato uno dei maggiori protagonisti dello scudetto grazie ai suoi gol sempre decisivi. Basti pensare a quelli contro Inter, Napoli e Lazio, oltre alla doppietta contro il Sassuolo all’ultima giornata, che ha di fatto consegnato il titolo alla squadra di Pioli.

Giroud Milan rinnovo

Il suo attuale contratto andrà in scadenza il 30 giugno 2023, motivo per cui – secondo quanto riportato da TMW – la dirigenza avrebbe già iniziato a lavorare al rinnovo. Il giocatore non ha mai nascosto di trovarsi benissimo a Milano, e per questo si cercherà l’intesa per un nuovo accordo biennale.

Sono già stati avviati i primi contatti tra le parti per un rinnovo fino al 2025 (quando Giroud avrà quasi 39 anni), ed è facile pensare che presto gli agenti del campione francese si incontreranno con Maldini e Massara per arrivare alla fumata bianca.