Non solo acquisti, il Milan lavora anche sul rinnovo di un big!

Olivier Giroud è stato uno degli uomini simbolo dello scorsa stagione, culminata con lo Scudetto. Autore di gol pesantissimi, come nel derby contro l’Inter, si è ritagliato il suo spazio in rossonero.

Nonostante l’arrivo di Origi la società vuole confermargli la piena fiducia. Secondo Tuttosport, infatti, sarebbero stati avviati i primi contatti con l’entourage del francese per il rinnovo. Il suo contratto scade nel 2023 e il Milan non vuole assolutamente privarsi di lui.

Olivier Giroud of AC Milan (Photo by Getty Images)

La dirigenza vorrebbe che Giroud, in futuro, assumesse un ruolo alla Ibrahimovic: utilizzando la sua esperienza per far crescere i giovani. Anche l’accordo sull’ingaggio non dovrebbe essere un problema.

Nella giornata di martedì il francese si è aggregato al gruppo di lavoro a Milanello. Ha saltato il primo giorno di raduno a causa del battesimo della figlia, ma è arrivato molto carico per questa nuova stagione.

Giroud, senza troppe aspettative, ha conquistato il Milan con gol pesanti ed ottime prestazioni. La dirigenza adesso è al lavoro affinché matrimonio tra i campioni d’Italia e l’attaccante possa continuare.