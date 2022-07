Ufficiale il rinnovo di Ibra col Milan: le parole dello svedese

Dopo l’ufficialità del rinnovo per un altro anno, Zlatan Ibrahimovic, ha pubblicato un toccante video di 3 minuti sui suoi social, dove ha ripercorso tutte le emozioni di quest’ultima stagione, e non solo, che l’hanno portato a vincere lo scudetto.

Ecco le parole dello svedese:

“Il mio sogno è vincere lo scudetto, se tu giochi al Milan devi vincere, non devi lottare per il sesto o il settimo posto, o primo o niente! In vita devi avere sempre la voglia di fare di più, uno che è soddisfatto si mette sul divano e si rilassa, io non voglio questo, voglio camminare sul fuoco, perchè così mi sento vivo! 100% soddisfatto no, perchè ho voglia di più, voglio fare ancora di più!

Bisogna credere, quando credi nelle cose le cose arrivano, in un modo o in un altro”

Ibrahimovic Videomessaggio Milan

Queste sono state le belle parole espresse da Ibra che hanno fatto emozionare milioni di tifosi.

Come sfondo di questo bel messaggio indirizzato alla tifoseria, Zlatan ha voluto mettere un video che racchiudeva tutti i suoi momenti più belli al Milan, passati e presenti facendo capire che ci sarà anche in quelli futuri perchè Dio Ibra non si accontenta mai!

Tatiana Digirolamo