Inzaghi a sorpresa: l’ha detto sul Milan!

Intervistato da Dazn, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha rilasciato alcune parole in vista della prossima stagione. Tra i temi toccati non sono certamente mancati riferimenti alla lotta scudetto e all’ottima stagione del Milan, coronata dalla vittoria dello scudetto. Lui stesso si è complimentato per l’annata dei rossoneri, reputata da Inzaghi come un “qualcosa di straordinario“. Secondo il tecnico ex Lazio, gli scontri diretti tra Milan e Inter saranno decisivi!

Inzaghi Milan Scudetto

Queste le sue parole:

“Abbiamo visto l’anno scorso come stanno le cose, ci siamo incontrati 4 volte: una volta abbiamo vinto noi, una volta loro e poi ci sono stati due pareggi. Nelle Coppa abbiamo fatto meglio noi, loro sono stati bravissimi in campionato perché hanno fatto veramente qualcosa di straordinario“.

“L’anno scorso dopo le varie cessioni non si parlava di Inter, poi siamo stati talmente bravi noi in 3-4 mesi a giocare bene che tutti quanti ci hanno indicati come i favoriti. Ci sono tantissime squadre che hanno speso molto più dell’Inter che avranno l’obiettivo di vincere“.