Kalulu: “Gara Scudetto? Quella con la Fiorentina!”, poi il commento a sorpresa su Leao

Intervenuto dal ritiro del Milan sui canali social del club rossonero assieme a Fikayo Tomori, Pierre Kalulu ha raccontato le sue prime impressioni sul mondo rossonero, commentando le caratteristiche di qualche suo compagno di squadra e la cavalcata Scudetto della passata stagione.

LE DICHIARAZIONI

SUL RITIRO – “Tutto bene. Stiamo lavorando bene. E’ importante essere qui per conoscerci anche meglio fuori dal campo“.

SUI COMPAGNI – “Bisogna comunicare, è molto importante soprattutto quando le cose non vanno bene. Con Maignan parliamo in francese, ma quando parliamo tutti insieme parliamo in italiano. Con Tomori ogni tanto parliamo in inglese. Chi non vorrei mai affrontare dei miei compagni? Dico Leao. Corre tanto“.

Tomori Kalulu Milan

MUSICA E CANTANTI – “Ascoltiamo tanta musica francese nello spogliatoio. Abbiamo un nuovo cantante molto bravo: parlo di Adli“.

LA VITA A MILANO – “Si mangia molto bene. A me piacciono molto i vestiti e a Milano ci sono tanti negozi“.

PARTITE IMPORTANTI – “Ne dico due: la prima in Champions a San Siro e poi la gara contro la Fiorentina in casa“.

TIFOSI SAN SIRO AL 100% – “Già vedere tanti tifosi che ci aspettano fuori dallo stadio è impressionante. Soprannome con Fikayo? I tifosi sono più bravi a scegliere queste cose“.

VACANZE DI KALULU – “Sono stato in Grecia e poi nel sud della Francia“.