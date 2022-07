Sei qui: Home » Copertina » Kessié rivela: “Ibrahimovic me l’ha detto sul Barcellona!”

Frank Kessié è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona. Il centrocampista ha lasciato il Milan a parametro zero dopo 5 anni, 174 presenze e 35 gol. Lo ha fatto da campione d’Italia, da protagonista fino all’ultima partita giocata in maglia rossonera, firmando il gol che ha regalato lo scudetto alla squadra di Pioli.

Dopo alcune settimane di ritardo a causa di alcuni problemi di carattere burocratico, nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio della società blaugrana, che ha ufficializzato l’arrivo dell’ivoriano.

Kessié Milan Barcellona

Oggi si è tenuta la consueta conferenza stampa di presentazione, durante la quale Kessié ha parlato dei suoi obiettivi, rivelando anche un piccolo retroscena su Ibrahimovic, suo compagno in rossonero ed ex Barcellona:

“Voglio conoscere allenatore e calciatori, ho grande voglia di cominciare. Dovrò lavorare molto per avere una carriera come quella del mio idolo, Yaya Touré, che è stato un calciatore molto completo. Ho parlato con Ibrahimovic, sì, e mi ha detto che mi troverò bene. La mia posizione in campo la deciderà l’allenatore, io penso solo a lavorare“.