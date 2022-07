Kjaer: “Ho aspettato per mesi questo giorno”, poi la frase che fa impazzire i tifosi!

Intervenuto in diretta dal ritiro di Milanello, Simon Kjaer, tornato ad allenarsi con i compagni dopo l’infortunio subito contro il Genoa lo scorso 1 Dicembre, ha parlato ai microfoni di Milan Tv. Queste le dichiarazioni del difensore danese:

Sul suo ritorno in campo:

“Ho aspettato questo giorno per 7 mesi, sono molto felice di essere qua oggi e di poter giocare a calcio”.

Sullo Scudetto:

“Siamo tutti molto contenti per la conquista dello Scudetto, ma sarà una pressione in più per migliorare e per dare il massimo quest’anno”.

Sulla sua condizione fisica:

“Ho lavorato tanto in questo periodo. In questo momento mi sento bene, ma so che c’è ancora tanto da fare. Fisicamente mi sento pronto. Ho fatto un po’ di vacanze con la famiglia, ma anche durante la vacanza avevo in testa solo la voglia di tornare qui ad allenarmi. Ho fatto quattro mesi con dati e numeri. So dove devo stare e che numeri devo avere per crescere fisicamente. Credo sia stato fatto un buon lavoro”.

Sulla pressione:

“Siamo il Milan, abbiamo vinto lo scudetto ed è giusto che ci sia questa pressione su di noi”.