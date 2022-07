Interesse della Fiorentina, decisione del Milan sulla cessione di Kjaer!

Il calciomercato del Milan, dopo i rinnovi dei contratti di Maldini e Massara, può finalmente decollare. Tante le trattative impostate e che ora devono essere concluse, ma un’altra priorità della dirigenza è cercare di capire chi confermare dell’attuale rosa.

Una profonda riflessione sarà fatta sulla difesa, dove i rossoneri dovranno capire in che modo intervenire. Il Diavolo era stato molto vicina a Botman, che alla fine ha preferito lasciarsi tentare dai soldi offerti dal Newcastle. A questo punto il Milan sta decidendo sul da farsi: l’obiettivo è trattenere Tomori e Kalulu, la coppia centrale che ha portato lo scudetto a Milano, ma non solo. Dopo la scadenza del contratto di Romagnoli, il Milan ha deciso di trattenere anche Simon Kjaer.

FOTO: Getty – Kjaer Milan

Il 33enne danese sta recuperando dall’infortunio al ginocchio sinistro e dovrebbe essere a disposizione per l’inizio della nuova stagione. Esperienza ma anche qualità, Kjaer al Milan stava vivendo una seconda giovinezza, tanto da aver attirato anche gli interessi di altre squadre. Su tutte la Fiorentina.

Eppure – secondo quanto riferito su Twitter dal giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira – il Milan avrebbe deciso di non mettere sul mercato Kjaer. Stefano Pioli non solo nutre grande stima per il centrale, ma lo ritiene un leader dello spogliatoio e un punto di riferimento per i compagni. Ecco perché resterà in rossonero anche la prossima stagione.