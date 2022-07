Kjaer, Pioli può sorridere: svelata la data del possibile rientro!

Il rientro di Simon Kjaer è sempre più vicino. Dopo il brutto infortunio della passata stagione, il difensore danese sembra finalmente pronto a fare il suo ritorno in campo.

I prossimi test prima dell’inizio della stagione potranno sicuramente essere utili a capire la vera condizione di Kjaer, il cui impiego dovrà per forza di cose esser gestito in maniera progressivo.

I primi passi in avanti però verranno fatti già da settimana prossima.

Kjaer Milan Rientro

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pioli potrebbe far fare i primi minuti a Kjaer già nella prossima amichevole contro il Wolfsberger AC. Oltre al danese, il tecnico rossonero potrà ritrovare anche Bakayoko, rimasto ai box per un problema al ginocchio.

La sfida avrà luogo in Austria, dove domani si terrà anche un allenamento aperto ai tifosi.

Dopo l’inaspettata sconfitta contro lo ZTE, i ragazzi di Pioli sono chiamati a reagire. Stavolta potranno forse contare anche su Kjaer, giocatore che da quando è arrivato a Milano è riuscito a ritagliarsi un ruolo cruciale sia in campo che nello spogliatoio.