Lascia il Milan dopo diciassette anni: saluto da brividi

Una vita in rossonero, oggi però le strade di Alessandro Plizzari e Milan si sono separate ufficialmente. Il portiere classe 2000 si è trasferito a titolo definitivo al Pescara, in Serie C.

Dopo le ultime stagioni in prestito a Ternana, Livorno, Reggina e Lecce in Serie B, Plizzari saluta i rossoneri senza mai essere riuscito ad esordire in prima squadra, complici anche alcuni infortuni che ne hanno rallentato la crescita.

Plizzari Milan

Attraverso un post sui propri canali social, il giovane portiere ha voluto ringraziare così il Milan:

“Poter crescere indossando la maglia e i colori del Milan è sempre stato per me un orgoglio e una grandissima opportunità. A 5 anni sono entrato nella famiglia rossonera, sono stati i primi a credere in me, a sostenermi ed a spronarmi. Grazie a loro ho sempre avuto la convinzione di poter arrivare in alto e di spingermi oltre ogni limite. Sono passati 17 anni di grandi soddisfazioni e oggi le nostre strade si dividono. Porterò sempre con me le sensazioni, gli insegnamenti, gli amici e le esperienze vissute. Grazie alla società, ai compagni ed a tutti i tifosi, chissà che in futuro le nostre strade non si incrocino nuovamente. Con grande affetto e rispetto. Grazie“.