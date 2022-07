Sei qui: Home » News » L’ex tecnico duro sul Milan: “Sul mercato si è in ritardo!”

Il Milan è alle prese con il calciomercato e insegue i suoi obiettivi principali.

Dopo l’arrivo di Divock Origi in attacco, bisogna ritoccare centrocampo e difesa.

Per quanto riguarda il centrocampo, l’idea principale è quella di accaparrarsi Charles De Ketelaere, con Hakim Ziyech prima alternativa.

Per la retroguardia, invece, si punta tutto su Japhet Tanganga, con Evan N’Dicka come possibile piano B se non dovesse arrivare il difensore del Tottenham.

A parlare del mercato dei rossoneri, ci pensa l’ex allenatore Fabio Capello, tramite La Gazzetta dello Sport.

Getty Images, Fabio Capello

Le parole

“È la squadra che, almeno per quanto riguarda l’attacco, è indietro. Non è una impressione, ma la pura e semplice realtà. Origi è un bel nome, ma deve recuperare, Ibra è un’incognita, andrà valutato tra qualche mese”.

“De Ketelaere è un giovane talento, consentirebbe ai rossoneri di aumentare il tasso di pericolosità e di inventiva. Altrimenti non resta che affidarsi a Leao e Giroud”.

Capello, dunque, parla principalmente del reparto offensivo, dove comunque un giocatore è arrivato. Le sue dichiarazioni, dunque, sembrano essere una frecciatina al lavoro svolto fin qui, nel mercato, da parte dei campioni d’Italia.