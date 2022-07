Va in scena al Velodrome il match amichevole tra Marsiglia e Milan.

I rossoneri, in attesa di dare il benvenuto a Charles De Ketelaere, che dovrebbe sbarcare nella giornata di domani a Milano, continuano la preparazione pre stagionale.

Gli obiettivi fissati dalla società, dopo la vittoria dello scudetto, non possono che essere ambiziosi, e per questo motivo c’è bisogno di dare il massimo sin dalle prime battute della nuova stagione.

A due settimane dall’inizio del campionato, gli uomini di Pioli sono reduci dalla sconfitta contro la ZTE e dalla vittoria contro il Wolfsberger, motivo per cui vanno a caccia di risultati positivi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le scelte ufficiali dei due tecnici:

MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Rebic, Diaz, Messias; Giroud

Marsiglia: Blanco; Gigot, Balerdi, Mbemba; Rongier, Guendouzi, Clauss, Kolasinac; Gerson, Suarez, Payet

Milan Pioli Amichevole

I PRECEDENTI

Gli incontri disputati fin qui tra i rossoneri e i francesi sono stati in tutto 5: si contano 1 vittoria per il Milan, 2 per il Marsiglia e 2 pareggi.

LA CRONACA

1′ – Si parte! Calcio d’inizio al Velodrome

7′ – Ritmi alti e partita molto sentita da entrambe le formazioni di fronte ad un pubblico di oltre 60000 spettatori

10′ – Gerson ci prova dalla distanza e la palla non va fuori di molto: è il primo tentativo del match

12 – Milan in vantaggio grazie ad un gran bel sinistro di Messias tirato alle spalle di Blanco!