Luca Stanga: chi è il giovane terzino della Primavera del Milan

Se è vero che di talenti ne abbiamo in tutta Italia, il Milan ne ha da vendere. I rossoneri hanno sempre avuto una buona scuola di giovani calciatori anche se in pochi hanno fatto il salto dalla Primavera alla prima squadra. Tra questi, però, c’è il giovane Luca Stanga, difensore classe 2002 del Milan. I presupposti, nonostante la giovane età, ci sono tutti.

Esordio in prima squadra già avvenuto a Venezia il 9 gennaio 2022, quando i rossoneri guidavano il match contro i lagunari per 0-3. Al minuto 88′, infatti, il giovane difensore fa il suo ingresso in campo dopo la chiamata di Stefano Pioli. Sostituisce Alessandro Florenzi, che lo abbraccia e gli lascia il campo. I minuti sono pochi a sua disposizione, ma l’emozione è certamente tanta.

Stanga Milan esordio

Milan, chi è Luca Stanga

Luca Stanga nasce a Brescia il 23 gennaio 2002. Esordio in Serie A, quindi, proprio pochi giorni prima del suo ventesimo compleanno. A soli 6 anni, poi, entra nel settore giovanile del Milan ed arriva fino alla Primavera rossonera dove diventa capitano. Nasce come difensore centrale, ruolo in cui si consacra con Federico Giunti da allenatore, ma può ricoprire anche il ruolo di terzino destro e terzino sinistro. Classico giocatore moderno: piede destro, fisico strutturato e buona tecnica di base. Inoltre, possiede un’ottima capacità di impostazione e di propensione all’anticipo.

Non è, però, un difensore che segna molto: 42 presenze e 3 assist nell’ultima stagione con la Primavera. L’unico gol, tra l’altro, è arrivato con la prima squadra a settembre 2020 in un’amichevole contro il Vicenza.

Luca Stanga Milan

Luca Stanga su Instagram

Il giovane difensore classe 2002, inoltre, come tanti giovani, è abbastanza attivo sui social. Sul suo account Instagram, infatti, ha postato la foto dell’esordio in Serie A e ha scritto:

“09/01/2022, data che segna il mio esordio in serie A con la maglia gloriosa dell’ @acmilan

Un’emozione indescrivibile, mi auguro sia la prima di tante ❤️🖤”

Passione per i social e per il calcio che, tra l’altro, condivide con Rafael Leao, suo follower su Instagram. Il portoghese, infatti, al rientro dalla partita di Venezia ha postato una foto con il giovane Stanga mentre mangiavano una pizza e festeggiavano la vittoria e l’esordio del ragazzo.

Ora starà al giovane rossonero continuare a crescere e sperare, magari, in una chiamata in Serie A o in Serie B per trovare quella continuità che serve ad un giocatore per diventare grande.