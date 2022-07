Maldini ha scelto il difensore: può arrivare dal PSG!

Manca solo l’ufficialità per portare Charles De Ketelaere a Milano, sponda rossonera. Maldini e Massara, con qualche settimana di ritardo dovuta al mancato accordo iniziale sul rinnovo di contratto, hanno iniziato a costruire il Milan della prossima stagione.

Tanti gli obiettivi dei dirigenti, in ogni zona del campo infatti è stato individuato un giocatore che potrebbe fare al caso di Stefano Pioli. In difesa, considerando le tante partite che i rossoneri dovranno disputare quest’anno, non bastano i soli Tomori, Kalulu, Gabbia e Kjaer.

Le buona notizia per Pioli è l’affidabilità di Pierre Kalulu, chiamato in causa per sostituire il difensore danese durante la seconda parte di stagione, ha risposto alla grande, prestazione dopo prestazione, arrivando a formare una delle migliori coppie difensive in Serie A con Tomori.

Calciomercato Milan Diallo PSG

Un innesto però servirà ugualmente, un giocatore capace di partire titolare in sfide importanti, il nome individuato dal duo Maldini-Massara è quello di Abdou Diallo del PSG.

In base a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i parigini starebbero cercando di racimolare i milioni necessari ad aumentare l’offerta da presentare all’Inter per Milan Skriniar, e si priverebbero senza troppi problemi del difensore senegalese.