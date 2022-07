Un giocatore del Milan verso lo Spezia: è fatta!

Paolo Maldini e Frederic Massara sono parecchio attivi sul fronte uscite. Il Milan, infatti, si è già liberato di ingaggi parecchio pesanti. Oltre a questo, i giovani rossoneri stanno trovando posti in cui farsi le ossa.

L’ultimo è proprio Daniel Maldini, figlio del direttore tecnico rossonero. Per il suo arrivo allo Spezia è fatta. Si tratta di un prestito secco, dove il giovane trequartista del Milan potrà trovare più spazio per mettere in mostra le doti mostrate nel campionato Primavera.

Maldini Spezia Milan

Il trequartista classe 2001 ha salutato oggi i compagni e lasciato il ritiro in Austria, per recarsi in Italia dove svolgerà le visite mediche, per poi porre la sua firma sul contratto che lo legherà ai liguri fino al 2023.

Tra i grandi ha già fatto le prime esperienze. Il primo gol è arrivato proprio contro lo Spezia, per poi giocare diversi spezzoni di partita. Ha esordito anche in UEFA Champions League, dove ha giocato circa 20 minuti spalmati in 3 presenze.

Vittorio Assenza