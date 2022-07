Calciomercato Milan, Maldini sfida il Siviglia per un attaccante!

La politica societaria del Milan è ormai chiara da tempo: puntare forte sui giovani per costruire le basi per un futuro roseo. Kalulu, Leao, Tonali sono solo alcuni dei giovani talenti rossoneri, arrivati in punta di piedi ed arrivati nella scorsa stagione ad essere determinanti per il successo del campionato. Oltre alla pista De Ketelaere, obiettivo concreto di Maldini e Massara, la società di Milanello sembrerebbe interessata ad un altro giovanissimo talento emergente. Si tratta di Tommaso Mancini, attaccante classe 2004, in forza al Vincenza.

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione Calciomercato – L’originale in onda su Sky Sport 24, nella giornata odierna ci sarebbe stato un incontro col padre del giocatore.

Mancini Milan calciomercato

L’obiettivo? Quello di anticipare la concorrenza agguerrita di altri club europei tra cui Siviglia e Benfica. Sul giovane calciatore italiano ci sarebbe anche la Juventus che avrebbe sondato il profilo.

Nella passata stagione, il talento veneto ha collezionato 8 presenze in Serie B ed è stato impegnato, di recente, nella manifestazione dei Giochi del Mediterraneo con l’Under 18.

Il Vincenza ha proposto un rinnovo contrattuale (attuale scadenza 2023) che però, al momento, non è stato accettato. Se non dovesse andare in porto la trattativa, i biancorossi dovranno tentare di cederlo al miglior offerente. Milan, e non solo, alla finestra.

Elio Granito