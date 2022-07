Mancini: “Vinceremo un mondiale”, poi la rivelazione sul ritiro

11 luglio 2021. Esattamente un anno fa l’Italia conquistava l’Europeo e alzava al cielo la coppa, dopo aver battuto l’Inghilterra ai rigori. Una data indimenticabile che la Gazzetta dello Sport ha voluto celebrare intervistando Roberto Mancini.

Il c.t ha parlato dell’impresa compiuta, ricordando le incredibili emozioni vissute. “Un miracolo lo abbiamo fatto di sicuro, ma non solo in quell’Europeo: in tre anni e mezzo giocati alla grande. Capita che si vinca un grande torneo perché in quel mese va tutto bene: non è stato il nostro caso. Dietro c’era un percorso preciso: tante partite importanti, non solo sette”.

Mancini Obiettivo Mondiali

Mancini ha poi rivelato anche di aver pensato al ritiro dopo la vittoria a Wembley. Pensiero poi tornato bruscamente a seguito della mancata qualificazione al Mondiale: delusione assoluta e macchia indelebile della storia della nostra Nazionale.

Riferendosi al Mondiale, il c.t. ha spiegato che per lui sarà un mese doloroso, ma che il suo obiettivo, ora, è quello di vincere il prossimo. “Da quando sono c.t. ho sempre avuto un obiettivo: vincere Europeo e Mondiale. Un anno fa, con la coppa in mano, mi ero detto: ‘Ne vinciamo uno dietro l’altro’. Pensavo a questo Mondiale, evidentemente non era questo. Ma continuo a pensare che ne vinceremo uno, sì”.

Thomas Raiteri