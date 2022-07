Dalla Spagna: il Milan piomba su un big del Barcellona!

Cresce la fiducia per vedere a Milano Charles De Ketelaere nei prossimi giorni. Paolo Maldini, però, non aspetterà all’infinito. Il braccio di ferro che vede il Milan e il Club Brugge, finirà probabilmente con l’arresa dei rossoneri che accontenteranno il club belga.

Se ciò non dovesse accadere, i nomi per il futuro trequartista del Milan non mancano. Paulo Dybala è sicuramente una grandissima occasione mancata, considerando anche le condizioni dell’operazione. In compenso, Paolo Maldini ha già incassato il ‘sì’ di Hakim Ziyech. Dalla Spagna, però, hanno tirato un nuovo nome in ballo.

Depay Milan Barcellona

Infatti, stando a quanto riportato da AS, il Milan potrebbe partecipare alla corsa per Memphis Depay, in uscita dal Barcellona. L’olandese non rientra più nei piani di Xavi, complici anche la varietà di scelte nel reparto offensivo e la necessità di vendere dei blaugrana.

La concorrenza per i rossoneri non può mancare. Sul giocatore olandese, valutato circa 20 milioni di euro, ci sarebbero anche Juventus, Lione, Napoli e Tottenham. Il club spagnolo potrebbe decidere di dar vita ad una vera e propria asta di mercato.

Vittorio Assenza